Генпрокурор США отказалась комментировать фото Трампа с обнаженными женщинами

На слушаниях в Сенате США генеральный прокурор Пэм Бонди отказалась давать прямые ответы на вопрос о наличии у ФБР фотографий, связывающих президента Дональда Трампа со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
Вопрос касался снимков, на которых, по утверждениям жертв Эпштейна, Трамп запечатлен с полуобнаженными женщинами. Вместо ответа Бонди перевела тему, обвинив сенатора-демократа Шелдона Уайтхауса в попытках оклеветать президента и указав на его собственные связи с Ридом Хоффманом, сооснователем LinkedIn, который, по её словам, контактировал с Эпштейном.
Когда сенатор повторил свой вопрос, генпрокурор предпочла сохранить молчание.
Ранее сообщалось, что бронзовая статуя Трампа и Эпштейна вернулась на Капитолийский холм после ремонта.
