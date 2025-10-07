Ричмонд
Генпрокурор США отказалась комментировать фото Трампа с обнаженными женщинами

На слушаниях в Сенате США генеральный прокурор Пэм Бонди отказалась давать прямые ответы на вопрос о наличии у ФБР фотографий, связывающих президента Дональда Трампа со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Вопрос касался снимков, на которых, по утверждениям жертв Эпштейна, Трамп запечатлен с полуобнаженными женщинами. Вместо ответа Бонди перевела тему, обвинив сенатора-демократа Шелдона Уайтхауса в попытках оклеветать президента и указав на его собственные связи с Ридом Хоффманом, сооснователем LinkedIn, который, по её словам, контактировал с Эпштейном.

Когда сенатор повторил свой вопрос, генпрокурор предпочла сохранить молчание.

Ранее сообщалось, что бронзовая статуя Трампа и Эпштейна вернулась на Капитолийский холм после ремонта.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

