Израильские дроны появились в небе над южными окраинами Бейрута

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС вошли в воздушное пространство Ливана и совершают полеты на низкой высоте над южными окраинами Бейрута, где находятся защитные сооружения шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в службе гражданской обороны.
«Гул моторов нескольких беспилотников слышен в небе над густонаселенными районами Дахия, Джнах и Хадас, а также над предместьями Арамун, Бшамун и Хальде, — указал он. — Атак по наземным целям не последовало, но жители южных окраин обеспокоены, они опасаются, что за полетами дронов-разведчиков могут быть нанесены авиаудары».
Собеседник напомнил, что в первой половине дня израильские БПЛА барражировали над Бейрутом несколько часов. «Похоже, что это была преднамеренная акция с целью вызвать панику у населения», — отметил он.
На юге Ливана израильские беспилотники дважды в течение суток атаковали автомобили, принадлежавшие членам «Хезболлы». По сведениям новостного портала Naharnet, в Дейр-Амесе и Ятере были убиты два специалиста, занимавшихся восстановлением разрушенных военных объектов, а также водитель бульдозера.
По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак погибли 253 человека, еще 688 получили ранения. -0-