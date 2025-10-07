Израильские дроны появились в небе над южными окраинами Бейрута

«Гул моторов нескольких беспилотников слышен в небе над густонаселенными районами Дахия, Джнах и Хадас, а также над предместьями Арамун, Бшамун и Хальде, — указал он. — Атак по наземным целям не последовало, но жители южных окраин обеспокоены, они опасаются, что за полетами дронов-разведчиков могут быть нанесены авиаудары».