Анна Паулина Луна о расходах Зеленского. Видео © Youtube/Danny Jones.
«Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк — это странно», — заявила Луна в подкасте у блогера Дэнни Джонса.
Анна Паулина Луна регулярно критикует действия Зеленского в Палате представителей США. Ранее она говорила, что не будет поддерживать финансирование Украины, поскольку Зеленский продаёт оружие на чёрном рынке и отменил выборы в стране.
Аналитики отмечают, что Зеленский ощущает давление из-за невозможности остановить атаки российских войск по территории Украины. Ранее он предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе» после серии массированных ударов. Украинский МИД обвинил Россию в использовании холода как оружия. При этом глава киевского режима не уточнил детали своей инициативы.
