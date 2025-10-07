Владимир Зеленский ежемесячно переводит по 50 миллионов долларов в банк Саудовской Аравии. Об этом заявила член Палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна, назвав эти денежные потоки «странными». При этом она не уточнила источник своей информации.