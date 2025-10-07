Путин обсудил с Совбезом безопасность информационной инфраструктуры РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание Совета безопасности по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огареве.
Путин, открывая совещание, заявил, что темой будет безопасность информационной инфраструктуры.
Участниками совещания также были премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.
Читайте материал «Макрон не планирует уходить в отставку, заявила французский министр Берже».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.