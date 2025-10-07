Журналист Херш заявил о когнитивных нарушениях у Трампа

Таким образом он отреагировал на разошедшуюся в соцсетях «теорию»‎ о его смерти или же тяжкой болезни. Ее сторонники утверждали, что Трамп уже несколько дней не появлялся на публике, и в обнародованных планах Белого дома его выступлений также нет. Масла в огонь подлили наблюдения граждан, обративших внимание на синяк на руке главы Белого дома (похожий якобы был у королевы Елизаветы II перед смертью). Сначала он был скрыт слоем тонального средства, однако затем Трамп появился уже с пятном на руке. Не остался без внимания и рост «индекса пиццы» — заказов еды в районе Пентагона, якобы присущих началу международных конфликтов и кризисов.