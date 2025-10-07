Ричмонд
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

Более сорока мировых лидеров поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Среди отправивших поздравления — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, а также главы государств СНГ, Турции, Израиля, ряда стран Латинской Америки, Абхазии и Южной Осетии. Поздравления поступили по телефону и телеграммами.

Более 40 лидеров поздравили Путина с днем рождения.

«Телеграммы от председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына были весьма теплыми», — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В своем послании Ким Чен Ын отметил успехи Путина в укреплении России и выразил уверенность, что дружба между Москвой и Пхеньяном сохранится на долгие годы. Си Цзиньпин в телеграмме подчеркнул значение стратегического партнерства между двумя странами.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина по телефону, в ходе беседы лидеры обсудили подготовку к визиту российского президента в Индию, запланированному на декабрь. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также по телефону выразил добрые пожелания российскому коллеге; главы государств обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины и договорились продолжать регулярные контакты.

Поздравления поступили и от лидеров стран СНГ: президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Беларуси Александра Лукашенко, а также лидеров Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Все они направили и письменные поздравительные послания. Король Бахрейна пожелал российскому народу процветания, а лидеры Никарагуа и Кубы разместили свои поздравления в социальных сетях.

Поздравления с днем рождения Владимир Путин получает ежегодно от мировых лидеров и представителей российского политического истеблишмента. В прошлые годы, как и сейчас, среди поздравивших были председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, а также главы стран СНГ. Глава Чечни Рамзан Кадыров традиционно отмечает роль Путина в развитии России и Чеченской Республики.

