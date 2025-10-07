В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

«Телеграммы от председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына были весьма теплыми», — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В своем послании Ким Чен Ын отметил успехи Путина в укреплении России и выразил уверенность, что дружба между Москвой и Пхеньяном сохранится на долгие годы. Си Цзиньпин в телеграмме подчеркнул значение стратегического партнерства между двумя странами.