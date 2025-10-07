Байден не хотел распространения отчета ЦРУ из-за связей его семьи в Украине

Как следует из опубликованных Рэтклиффом материалов, на этот отчет в феврале 2016 года по электронной почте сотрудникам ЦРУ был дан ответ. В нем говорилось: «Доброе утро, я только что говорил с вице-президентом/помощником по национальной безопасности, и он бы решительно предпочел, чтобы этот доклад не распространяли. Спасибо за понимание». Имя того, кто написал это сообщение, заретушировано. Уточняется, что это было должностное лицо, проводившее регулярный брифинг для президента США. Американским лидером в то время был Барак Обама.