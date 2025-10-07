Трамп: не все в США заслуживают компенсаций из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не все федеральные служащие, чьи выплаты задерживаются из-за шатдауна, заслуживают компенсации. По его словам, правительство намерено оказать им поддержку, но «иным способом».
Трамп подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию, по его мнению, лежит на демократах, которые «подвергли многих людей огромному риску».
Выступая перед журналистами, американский лидер отметил, что власти все же намерены позаботиться о тех, кто пострадал от приостановки работы правительства. Однако он подчеркнул, что не все служащие достойны одинакового отношения.
«Между тем есть и те, кто не заслуживает того, чтобы о них заботились. Но мы позаботимся о них — правда, иным способом», — заявил Трамп.
При этом президент не уточнил, какие конкретно меры поддержки будут предприняты в отношении работников, оставшихся без зарплаты на период шатдауна.
Ранее Сенат Конгресса США не смог принять предложенный республиканцами законопроект о временном возобновлении работы федерального правительства. В поддержку документа проголосовали 52 члена законодательного органа. Для согласования проекта требуются 60 голосов.