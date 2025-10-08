Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарубежные лидеры поздравили Владимира Путина с днем рождения: вот кто в списке

Более 40 зарубежных лидеров поздравили Владимира Путина с днем рождения.

Российского лидера Владимира Путина с днем рождения поздравили десятки руководителей иностранных государств. Часть из них сделала это во время телефонного звонка, а другие отправили президенту России поздравительные телеграммы либо передали поздравления в соцсетях. Подробности рассказали в Кремле.

Известно, что самым первым Владимира Путина поздравил премьер-министр Израиля, он сделал это еще накануне дня рождения российского лидера.

Также среди поздравивших Путина зарубежных лидеров оказались председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын. Теплые пожелания во время телефонного разговора высказал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Позвонили Путину лидеры стран СНГ Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев.

Также поздравления направили король Бахрейна, президенты Никарагуа, Кубы, Боливии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины и многих других государств. Всего в списке оказались лидеры более чем 40 стран.

Ранее KP.RU вспомнил, какие подарки на день рождения дарили российскому президенту в предыдущие годы. В списке самых необычных подарков оказались тигр, бриллианты и календарь со студентками.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше