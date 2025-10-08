Зарубежные лидеры поздравили Владимира Путина с днем рождения: вот кто в списке

Российского лидера Владимира Путина с днем рождения поздравили десятки руководителей иностранных государств. Часть из них сделала это во время телефонного звонка, а другие отправили президенту России поздравительные телеграммы либо передали поздравления в соцсетях. Подробности рассказали в Кремле.