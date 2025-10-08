Зарубежные лидеры поздравили Владимира Путина с днем рождения: вот кто в списке

Российского лидера Владимира Путина с днем рождения поздравили десятки руководителей иностранных государств. Часть из них сделала это во время телефонного звонка, а другие отправили президенту России поздравительные телеграммы либо передали поздравления в соцсетях. Подробности рассказали в Кремле.
Известно, что самым первым Владимира Путина поздравил премьер-министр Израиля, он сделал это еще накануне дня рождения российского лидера.
Также среди поздравивших Путина зарубежных лидеров оказались председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын. Теплые пожелания во время телефонного разговора высказал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Позвонили Путину лидеры стран СНГ Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев.
Также поздравления направили король Бахрейна, президенты Никарагуа, Кубы, Боливии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины и многих других государств. Всего в списке оказались лидеры более чем 40 стран.
