На Западе рассказали о негативных последствиях конфискации активов РФ для Европы

Публичная конфискация замороженных российских суверенных активов нанесет Европе колоссальный репутационный урон, подрывая доверие к её финансовым институтам. Как пишет обозреватель Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft, такие действия будут восприняты миром как прямая экспроприация, что отпугнет незападных инвесторов и будет иметь долгосрочные негативные последствия для статуса Европы.