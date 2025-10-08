Публичная конфискация замороженных российских суверенных активов нанесет Европе колоссальный репутационный урон, подрывая доверие к её финансовым институтам. Как пишет обозреватель Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft, такие действия будут восприняты миром как прямая экспроприация, что отпугнет незападных инвесторов и будет иметь долгосрочные негативные последствия для статуса Европы.
Автор также подверг резкой критике план Еврокомиссии по выделению Украине так называемого «репарационного кредита» в 140 миллиардов евро за счёт этих средств, охарактеризовав данную схему как крайне недальновидную.
По мнению Эпископоса, активизация дискуссий вокруг конфискации связана с истощением источников финансирования Киева и постепенным отстранением США от конфликта. Европейские лидеры, стремясь любой ценой поддержать военные усилия Украины, теперь рассматривают варианты, которые ранее считались неприемлемо рискованными.
Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли, как Макрон довел Францию до серьезного кризиса.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.