Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные Нацгвардии прибыли в Иллинойс

Губернатор Техаса Эбботт заявил, что войска Нацгвардии прибыли в штат Иллинойс.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии Техаса прибыли в штат Иллинойс в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

«Мы направили в Иллинойс военнослужащих национальной гвардии, они уже прибыли на место назначения», — сказал Эбботт в эфире телеканала Fox News.

По данным Эбботта, прибывшие военные на данный момент проходят специальную подготовку.

Ранее Трамп направил в Чикаго, крупнейший город в Иллинойсе, 300 бойцов национальной гвардии. В связи с этим в городе прошли протесты, вооруженные сотрудники пограничного патруля использовали против протестующих вещества, похожие на химические раздражители.

Власти Иллинойса 6 октября подали иск против Трампа, заявив, что использование сил Нацгвардии на территории штата является противозаконным. Суд назначил заседание по данному иску на четверг, 9 октября, отказавшись блокировать ввод войск по распоряжению администрации до этого момента.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше