Военные Нацгвардии прибыли в Иллинойс

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии Техаса прибыли в штат Иллинойс в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.
«Мы направили в Иллинойс военнослужащих национальной гвардии, они уже прибыли на место назначения», — сказал Эбботт в эфире телеканала Fox News.
По данным Эбботта, прибывшие военные на данный момент проходят специальную подготовку.
Ранее Трамп направил в Чикаго, крупнейший город в Иллинойсе, 300 бойцов национальной гвардии. В связи с этим в городе прошли протесты, вооруженные сотрудники пограничного патруля использовали против протестующих вещества, похожие на химические раздражители.
Власти Иллинойса 6 октября подали иск против Трампа, заявив, что использование сил Нацгвардии на территории штата является противозаконным. Суд назначил заседание по данному иску на четверг, 9 октября, отказавшись блокировать ввод войск по распоряжению администрации до этого момента.