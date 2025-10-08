Ричмонд
В ХАМАС заявили, что нацелены прежде всего на прекращение огня в Газе и обмен заложников

«Мы приехали с определенной целью: прекратить войну, освободить наших заключенных и отпустить израильских заложников. Необходимо добиться гарантий того, что агрессия со стороны Израиля прекратится окончательно», — сказал Халиль аль-Хейя.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава переговорной делегации ХАМАС Халиль аль-Хейя назвал приоритетами на переговорах в Шарм-эш-Шейхе прекращение огня в секторе Газа и обмен израильских заложников на палестинских заключенных, сообщает ТАСС.

«Мы приехали с определенной целью: прекратить войну, освободить наших заключенных и отпустить израильских заложников. Необходимо добиться гарантий того, что агрессия со стороны Израиля прекратится окончательно», — сказал Халиль аль-Хейя.

По его словам, движение нацелено на проведение «ответственных и серьезных переговоров» и «подтверждает, что готово немедленно остановить боевые действия».

В Шарм-эш-Шейхе 6 октября возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и старший советник главы Белого дома Джаред Кушнер. Ранее стало известно, что египетские посредники начали обсуждение списков заложников и заключенных для обмена. -0-

