Новости СВО. Армия России освободила Фёдоровку и Нововасильевское, Краматорск достают бомбы и дроны, Киев прячет генераторы для зимы, 8 октября

— Сейчас прилётов всё больше и больше: КАБы, «шахеды». Чаще нет света. Чаще залетают и FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, прямо в центр города. Они опасны именно в городе, потому что не теряют связь, когда снижаются, — понятие «радиогоризонт» здесь не работает, — пожаловался он украинским СМИ.