Суд в Кишиневе рассмотрит ходатайство об освобождении Гуцул

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита, в свою очередь, подала апелляцию в Кишиневскую Апелляционную палату. В рамках того же дела активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы, приговор также обжалован. Согласно материалам следствия, обвинение утверждает, что в период 2019—2022 годов Гуцул якобы получала из России значительные суммы для финансирования деятельности партии «Шор», в том числе в рамках избирательной кампании в Гагаузии 2023 года. Гуцул и Попан не признают себя виновными. В своем письме через адвокатов Гуцул обратилась к главе республике Майе Санду, подчеркнув, что приговор стал символом репрессий, и обвинила президента в предательстве народа.