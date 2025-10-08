Le Figaro: Макрон собирается выступить с заявлением 8 октября

Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего кабмина. В понедельник вечером Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до среды новые переговоры со всеми политическими силами, «чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны». В случае провала этих переговоров он пообещал «взять на себя ответственность» за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера. Что именно кроется за этой формулировкой, в Елисейском дворце не пояснили.