Союзники Макрона начали сомневаться в правильности его действий

Согласно публикации в газете Wall Street Journal, даже политические союзники президента Франции Эммануэля Макрона начинают выражать сомнения в устойчивости его курса.
Как сообщает издание, внутри правящей коалиции возникают вопросы о том, не подвергает ли глава государства основы французской демократии чрезмерному испытанию на прочность.
Наблюдатели отмечают, что, несмотря на активную публичную деятельность, Макрон выглядит более изолированным, чем когда-либо ранее.
Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли, как Макрон довел Францию до серьезного кризиса.
