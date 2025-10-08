Ричмонд
Союзники Макрона начали сомневаться в правильности его действий

Согласно публикации в газете Wall Street Journal, даже политические союзники президента Франции Эммануэля Макрона начинают выражать сомнения в устойчивости его курса.

Как сообщает издание, внутри правящей коалиции возникают вопросы о том, не подвергает ли глава государства основы французской демократии чрезмерному испытанию на прочность.

Наблюдатели отмечают, что, несмотря на активную публичную деятельность, Макрон выглядит более изолированным, чем когда-либо ранее.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли, как Макрон довел Францию до серьезного кризиса.

