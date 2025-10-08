Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония построит четыре завода по производству мин и ракет

«На первом этапе четыре компании смогут разместить свои заводы в строящемся оборонно-промышленном парке в Эрмисту, недалеко от Тыстамаа. Они будут производить мины и заряды, взрывчатку, зенитные ракеты малой дальности и компоненты боеприпасов», — указывает агентство.

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре компании, производящие мины, ракеты и взрывчатку, построят свои заводы в зоне оборонно-промышленного парка в Эстонии, сообщает РИА Новости.

«На первом этапе четыре компании смогут разместить свои заводы в строящемся оборонно-промышленном парке в Эрмисту, недалеко от Тыстамаа. Они будут производить мины и заряды, взрывчатку, зенитные ракеты малой дальности и компоненты боеприпасов», — указывает агентство.

Ранее эстонские СМИ сообщали, что Эстония в этом году начнет строительство оборонно-промышленного парка близ деревни Эрмисту на юго-западе страны. -0-