Эстония построит четыре завода по производству мин и ракет

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре компании, производящие мины, ракеты и взрывчатку, построят свои заводы в зоне оборонно-промышленного парка в Эстонии, сообщает РИА Новости.
«На первом этапе четыре компании смогут разместить свои заводы в строящемся оборонно-промышленном парке в Эрмисту, недалеко от Тыстамаа. Они будут производить мины и заряды, взрывчатку, зенитные ракеты малой дальности и компоненты боеприпасов», — указывает агентство.
Ранее эстонские СМИ сообщали, что Эстония в этом году начнет строительство оборонно-промышленного парка близ деревни Эрмисту на юго-западе страны. -0-