Эстония построит четыре завода по производству мин и ракет

«На первом этапе четыре компании смогут разместить свои заводы в строящемся оборонно-промышленном парке в Эрмисту, недалеко от Тыстамаа. Они будут производить мины и заряды, взрывчатку, зенитные ракеты малой дальности и компоненты боеприпасов», — указывает агентство.