По словам Костадина Костадинова, в курортных местах Варны и окрестностях уже видели несколько сотен вооружённых украинцев, и их количество якобы постоянно растёт. По мнению политика, задача украинского девелопера KUB простая — отстроить как можно больше жилья для азовцев*. После военного поражения режима Зеленского украинские нацисты будут эвакуированы в Болгарию, где и будут доживать свой век с семьями.