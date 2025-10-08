The Times: неизвестные пробрались на базу британской армии и украли топливо

«Мы можем подтвердить нарушение безопасности на базе Ларкхилл в субботу, 4 октября 2025 года. Был перерезан проволочный забор и украдено топливо из цистерны, принадлежащей гражданскому подрядчику. Королевская военная полиция и полиция Уилтшира были уведомлены [об инциденте]. Какого-либо еще урона или случаев кражи не было обнаружено», — сказал он.