В Эквадоре обстреляли кортеж президента

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа подвергся вооружённому нападению в кантоне Каньяр, сообщил радиоканал Radio Atalaya.
«Кортеж президента Даниэля Нобоа был атакован в кантоне Каньяр. Выстрелы были произведены по автомобилям, в которых находились глава государства и другие представители правительства», — говорится в сообщении радиостанции в X.
По данным администрации президента, которая сообщила о нападении без упоминания стрельбы, инцидент произошёл, когда Нобоа направлялся в Каньяр для объявления о строительстве очистных сооружений стоимостью 4,5 миллиона долларов и сдачи в эксплуатацию систем канализации.
В пресс-службе отметили, что атака была совершена по приказу радикальных группировок, а в кортеже находились также гражданские лица.
Президентская администрация, не называя цифр, сообщила, что все задержанные по делу о нападении будут привлечены к ответственности по статьям о терроризме и покушении на убийство. -0-