В Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала формировать мобильные группы ПВО, предлагая служить мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет, однако скорее всего их в дальнейшем переведут в пехоту, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала вновь формировать мобильные группы ПВО. Поступить на службу предлагают мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет», — сказал собеседник агентства.
При этом обязательным условием является подписание контракта с ВСУ, нацгвардией, государственной погранслужбой и другими силовыми структурами.
Представитель силовых структур добавил, что ВСУ испытывают проблемы с набором добровольцев. Он предположил, что подразделения ПВО до этого все же были сформированы.
«С каждым этапом ухудшения обстановки на фронте для ВСУ личный состав постепенно переводили в пехоту, а их места не замещались и никому не было до этого дела. Ждет ли такая участь новобранцев? Конечно, ждет! Такой возрастной промежуток и пункт с обязательным подписанием контракта на это и рассчитан», — сказал он. -0-