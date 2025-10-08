Кортеж президента обстреляли в Эквадоре

Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа подвергся вооружённой атаке в кантоне Каньяр, сообщает радиоканал Radio Atalaya.
По информации радиостанции в X, по автомобилям с главой государства и представителями правительства были произведены выстрелы.
Администрация президента, которая не упоминала о стрельбе, сообщила, что инцидент произошёл во время поездки Нобоа в Каньяр для объявления о начале строительства очистных сооружений стоимостью 4,5 миллиона долларов и запуске систем канализации.
В пресс-службе подчеркнули, что нападение было организовано по указанию радикальных группировок, при этом в кортеже находились также гражданские лица.
В администрации президента отметили, что все задержанные по делу будут привлечены к ответственности по статьям о терроризме и покушении на убийство, не уточняя количество задержанных.
Ранее протестующие напали на президента с коктейлями Молотова.