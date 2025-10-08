Новая инициатива Трампа может оставить без денег до 700 тысяч госслужащих

В проекте меморандума, датированного пятницей, главный юрист Административно-бюджетного управления Белого дома утверждает, что закон 2019 года не делает такие выплаты автоматическими и по-прежнему требует их одобрения Конгрессом. Как отмечает агентство со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, это обоснование используется для продвижения новой инициативы.