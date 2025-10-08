Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова иронично ответила на анонс выступления Макрона: «Доконал»

Захарова назвала усталость от теневого флота РФ причиной выступления Макрона.

Источник: Комсомольская правда

Накануне газета Le Figaro сообщила, что французский лидер Эмманюэль Макрон выступит с официальным заявлением вечером 8 октября. На это известие сразу ответили в МИД РФ.

Так, официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова иронично отреагировала вопросом, не доконал ли Макрона и западные СМИ российский так называемый «теневой флот».

«Российский “теневой флот” доконал?» — задалась риторическим вопросом дипломат в Telegram-канале.

Накануне Захарова объяснила регулярное употребление термина «теневой флот» Европейским союзом, указав, что этот термин не имеет правового закрепления в международном морском праве.

Тогда же она подчеркнула, что европейские официальные лица предпринимают попытки принудить международное сообщество к соблюдению своих вторичных санкционных мер. При этом категория «теневой флот», не имеющая правового обоснования, была искусственно создана в рамках Европейского союза.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше