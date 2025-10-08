Захарова иронично ответила на анонс выступления Макрона: «Доконал»

Накануне газета Le Figaro сообщила, что французский лидер Эмманюэль Макрон выступит с официальным заявлением вечером 8 октября. На это известие сразу ответили в МИД РФ.
Так, официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова иронично отреагировала вопросом, не доконал ли Макрона и западные СМИ российский так называемый «теневой флот».
«Российский “теневой флот” доконал?» — задалась риторическим вопросом дипломат в Telegram-канале.
Накануне Захарова объяснила регулярное употребление термина «теневой флот» Европейским союзом, указав, что этот термин не имеет правового закрепления в международном морском праве.
Тогда же она подчеркнула, что европейские официальные лица предпринимают попытки принудить международное сообщество к соблюдению своих вторичных санкционных мер. При этом категория «теневой флот», не имеющая правового обоснования, была искусственно создана в рамках Европейского союза.