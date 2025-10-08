В ЕС назвали возможную дату принятия 19-го пакета санкций против России

Евродепутат Томаш Здеховский в беседе с «Известиями» сообщил, что очередной, 19-й пакет санкций против России может быть рассмотрен и принят на предстоящем саммите Европейского союза, который запланирован на 22−23 октября.
По его словам, это станет возможным, если к указанному сроку государствам-членам ЕС удастся достичь необходимой политической договорённости. Здеховский отметил, что в Европейском парламенте существует значительная поддержка ужесточения мер, направленных на ограничение дипломатической деятельности России на территории ЕС.
Как пояснил депутат, введение ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны, по мнению европейских политиков, будет способствовать повышению внутренней безопасности. Он утверждает, что российские дипломатические миссии в последние годы использовались для проведения разведывательных операций и распространения дезинформации.
Ранее сообщалось, что на Западе рассказали о негативных последствиях конфискации активов РФ для Европы.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.