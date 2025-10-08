Ричмонд
В Рязани заплатят 600 000 рублей за привлечение иностранцев на спецоперацию

В Рязанской области увеличили размер выплаты за привлечение иностранцев на контрактную службу с обязательным участием в военной операции на Украине в семь раз. Соответствующее постановление губернатора Павла Малкова опубликовано на официальном портале правовых актов региона.

Документ вносит изменения в постановление от 1 августа текущего года «О поощрении лиц, способствовавших привлечению граждан и лиц без гражданства к заключению контракта на прохождение военной службы в Вооружённых Силах РФ».

Теперь сумма выплаты возросла с 80 460 рублей до 574 713 рублей за каждого привлечённого иностранца.

При этом иностранные граждане не должны быть из стран СНГ. Право на получение выплаты исключается у тех, кто занимается отбором кандидатов на военную службу, а также у сотрудников прокуратуры, МВД, ФСИН, ФССП и ФСБ.

Напомним, что 7 июля президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракты для службы в Вооружённых силах РФ. Ранее Министерство обороны РФ также поддержало изменения в этом направлении.

Ранее контрактникам в Барнауле стали платить на 170 тысяч рублей больше.