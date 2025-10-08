Ричмонд
Захарова прокомментировала кризис во Франции шуткой о «российском теневом флоте»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала политический кризис во Франции, связав его с так называемым «российским теневым флотом».

Дипломат обратила внимание на сообщения о предстоящем обращении президента Эмманюэля Макрона вечером 8 октября.

«Российский “теневой флот” доконал?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что союзники Макрона начали сомневаться в правильности его действий.

