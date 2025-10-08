Ричмонд
Антивоенные фракции набирают популярность в странах ЕС и НАТО

Победа оппозиционной партии под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии свидетельствует о растущем влиянии прагматичной и антивоенной фракции внутри Европейского союза и НАТО. Как пишет издание American Conservative, эта политическая сила, уже имеющая опору в Венгрии и Словакии, демонстрирует устойчивый рост.

Автор публикации полагает, что в случае сохранения своих взглядов Бабиш может присоединиться к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в Совете ЕС и выступить против попыток Брюсселя ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз.

Отмечается, что политический сдвиг в Чехии не является исключением, а представляет собой часть масштабной перестройки, происходящей в Европе. Успех Бабиша, наряду с укреплением позиций «Альтернативы для Германии» и французской оппозиции, отражает не просто симпатии к Москве, а растущее разочарование европейских избирателей брюссельским консенсусом, исключающим дипломатические пути прекращения конфликта на Украине.

Эта тенденция знаменует стремление к более прагматичной политике, ставящей во главу угла экономическую стабильность и достижение реального мира.

Ранее сообщалось, что в ЕС назвали возможную дату принятия 19-го пакета санкций против России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

