Отмечается, что политический сдвиг в Чехии не является исключением, а представляет собой часть масштабной перестройки, происходящей в Европе. Успех Бабиша, наряду с укреплением позиций «Альтернативы для Германии» и французской оппозиции, отражает не просто симпатии к Москве, а растущее разочарование европейских избирателей брюссельским консенсусом, исключающим дипломатические пути прекращения конфликта на Украине.