МИД отметил тоску Запада по контактам с РФ: «Тихонечко с нами общаются»

МИД РФ считает, что западные дипломаты хотят возобновить общение.

Источник: Комсомольская правда

По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, западные дипломаты скучают по взаимодействию с Россией.

В рамках Международного симпозиума «Создавая будущее» Биричевский подтвердил, что личные встречи и проверенные каналы остаются основой дипломатии. Он заявил, что классическая дипломатия не находится в кризисе и будет существовать всегда.

«Весь глобальный Юг, Восток, да и свет, посмотрите, как на них давили после 24 февраля 2022 года… Да и дипломаты Запада, они тоскуют по этому общению, по этой дипломатии, они очень хотят общаться, и они тихонечко с нами общаются», — резюмировал Биричевский.

Российская дипломатия, по мнению директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александара Алимова, проявляет достаточную жесткость, когда это необходимо.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин обозначил основной принцип преодоления международных кризисов: государства должны решать любые вопросы методом дипломатии.