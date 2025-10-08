По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, западные дипломаты скучают по взаимодействию с Россией.
В рамках Международного симпозиума «Создавая будущее» Биричевский подтвердил, что личные встречи и проверенные каналы остаются основой дипломатии. Он заявил, что классическая дипломатия не находится в кризисе и будет существовать всегда.
«Весь глобальный Юг, Восток, да и свет, посмотрите, как на них давили после 24 февраля 2022 года… Да и дипломаты Запада, они тоскуют по этому общению, по этой дипломатии, они очень хотят общаться, и они тихонечко с нами общаются», — резюмировал Биричевский.
Российская дипломатия, по мнению директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александара Алимова, проявляет достаточную жесткость, когда это необходимо.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин обозначил основной принцип преодоления международных кризисов: государства должны решать любые вопросы методом дипломатии.