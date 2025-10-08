Как сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, местные жители на прифронтовых территориях активно помогают российской армии в выявлении позиций Вооруженных сил Украины, что создаёт серьёзные оперативные трудности для Киева.
В материале приводится пример, когда российских военных тепло встретили в жилом доме к западу от украинских позиций, что неожиданно создало угрозу с нового направления.
Канадский военный корреспондент Нил Хауэр в беседе с изданием подтвердил, что многие оставшиеся в зоне боевых действий украинские граждане оказывают поддержку наступающим российским подразделениям. По его словам, лояльно настроенное к России гражданское население в прифронтовых сёлах представляет для ВСУ значительную проблему.
