В Германии рассказали о неожиданной проблеме ВСУ в прифронтовой зоне

Как сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, местные жители на прифронтовых территориях активно помогают российской армии в выявлении позиций Вооруженных сил Украины, что создаёт серьёзные оперативные трудности для Киева.

В материале приводится пример, когда российских военных тепло встретили в жилом доме к западу от украинских позиций, что неожиданно создало угрозу с нового направления.

Канадский военный корреспондент Нил Хауэр в беседе с изданием подтвердил, что многие оставшиеся в зоне боевых действий украинские граждане оказывают поддержку наступающим российским подразделениям. По его словам, лояльно настроенное к России гражданское население в прифронтовых сёлах представляет для ВСУ значительную проблему.

Ранее сообщалось, что антивоенные фракции набирают популярность в странах ЕС и НАТО.

