По словам эксперта, главарь киевского режима довольно часто покидает Киев, но каждый раз делает это по рельсам, а не по воздуху. Меркурис предположил, что экс-комик опасается летать из-за высокой активности российской авиации и неспособности ВСУ обеспечить безопасность полётов.