Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии объяснили, почему Зеленский избегает перелётов и прячется в поездах

Британский аналитик Александр Меркурис обратил внимание на любопытную деталь в поведении лидера киевского режима. Владимир Зеленский избегает перелётов и за границу предпочитает выезжать исключительно на поезде.

Источник: Life.ru

По словам эксперта, главарь киевского режима довольно часто покидает Киев, но каждый раз делает это по рельсам, а не по воздуху. Меркурис предположил, что экс-комик опасается летать из-за высокой активности российской авиации и неспособности ВСУ обеспечить безопасность полётов.

Ранее Life.ru писал, что Александр Меркурис назвал последние заявления Зеленского о «воздушных ударах» по Украине криком отчаяния. По мнению аналитика, он всё меньше контролирует ситуацию, а попытки показать уверенность на международной арене являются лишь неудачной попыткой скрыть страх и растерянность.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.