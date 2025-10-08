Ричмонд
Трамп рассказал о решающем моменте в переговорах Израиля и ХАМАС

Трамп заявил, что следующие 48 часов переговоров Израиля и ХАМАС будут решающими.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что следующие 48 часов непрямых переговоров Израиля и ХАМАС в Египте будут иметь решающее значение для перспектив урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщает телеканал Fox News.

«По сообщениям, президент Трамп заявил бывшему американскому заложнику (американцу и военнослужащему Израиля Идану Александру — ред.) и его семье (на встрече в Белом доме — ред.), что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», — заявила корреспондент телеканала в прямом эфире.

Также отмечается, что Трамп поставил задачу перед своими американскими представителями на переговорах Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед отправкой в Египет добиться заключения сделки между сторонами конфликта.

В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.

