WSJ: союзники Макрона сомневаются в его способности управлять Францией

Союзники президента Франции Эммануэля Макрона начали выражать сомнения в его политическом курсе и действиях, которые, по их мнению, могут привести «архитектуру французской демократии» к пределу. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении президента и публикации в ведущих французских СМИ. Обсуждение внутриполитического кризиса обострилось на фоне возможного запуска процедуры импичмента Макрона, решение о которой может быть принято Бюро Национального собрания уже в ближайшие дни.