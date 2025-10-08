Ричмонд
Захарова пошутила о «российском теневом флоте» перед обращением Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала готовящееся выступление президента Франции Эммануэля Макрона, которое ожидается в среду вечером.

В своем Telegram-канале Захарова задалась вопросом: «Российский “теневой флот” доконал?».

Это заявление прозвучало на фоне политической нестабильности во Франции. Ранее французская Левая партия «Непокорившаяся Франция» инициировала в парламенте процедуру импичмента в отношении президента Макрона. Соответствующая резолюция, подписанная 104 депутатами, будет рассмотрена в среду.

Ситуация усугубилась недавней отставкой премьер-министра Себастьяна Лекорню, пробывшего на своем посту всего 27 дней. Этот шаг вызвал беспрецедентный политический кризис во Франции, на фоне которого усилились призывы к отставке и самого президента, передает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон после отставки Лекорню несколько часов прогуливался по Парижу в одиночестве.

6 октября премьер-министр Франции подал президенту страны Макрону прошение об отставке. Глава государства его отставку принял.

