Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для ВМС

В конкурсе участвуют Boeing и Northrop Grumman. Победитель может быть объявлен уже на этой неделе, но не исключено, что процесс снова затянется, сообщили источники агентства. Реализация программы затянулась из-за споров о финансировании и возможностях подрядчиков между Пентагоном и конгрессом.