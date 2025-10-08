В Грозном открыли первую линию нового района имени Путина

Ранее, в сентябре, Кадыров сообщил, что этот район задуман как бизнес-проект, позволяющий местным предпринимателям выразить благодарность российскому лидеру. Он также подчеркнул, что в районе будет множество оригинальных архитектурных решений. По мнению главы Чечни, район спроектирован с учетом удобства для жителей и гостей города, а также с перспективой дальнейшего развития.