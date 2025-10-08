Ричмонд
В Грозном открыли первую линию нового района имени Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров совместно с вице-премьером правительства России Александром Новаком открыли первую очередь нового района в Грозном, названного в честь президента РФ Владимира Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров совместно с вице-премьером правительства России Александром Новаком открыли первую очередь нового района в Грозном, названного в честь президента РФ Владимира Путина. Об этом чеченский лидер сообщил на своей странице в Telegram.

«Введено в эксплуатацию свыше 330 тысяч квадратных метров жилой площади. Особенно символично, что открытие совпало с днем рождения нашего национального лидера и проходит в год, посвященный одноименному району и столице Чечни», — отметил Кадыров.

По его словам, площадь нового района составляет 300 гектаров, и он рассчитан на проживание около 150 тысяч человек. Уже начали работу школа тенниса, два медицинских учреждения, бассейны, медресе, мечеть и спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями.

Ранее, в сентябре, Кадыров сообщил, что этот район задуман как бизнес-проект, позволяющий местным предпринимателям выразить благодарность российскому лидеру. Он также подчеркнул, что в районе будет множество оригинальных архитектурных решений. По мнению главы Чечни, район спроектирован с учетом удобства для жителей и гостей города, а также с перспективой дальнейшего развития.

Также сообщалось, что Владимир Путин в день рождения посетил усыпальницу Романовых и провёл совещание с военными.

