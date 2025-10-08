Франция на грани: Макрон готовится объявить о судьбе парламента

Французские СМИ не исключают, что президент может объявить о роспуске Национального собрания. На это указывают его встречи со спикером Сената Жераром Ларше и председателем Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Статья 12 Конституции Франции предусматривает такие консультации перед роспуском нижней палаты. Однако другие источники Le Figaro уточнили, что «это дискуссии, направленные на поиск точек равновесия».