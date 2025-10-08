Франция на грани: Макрон готовится объявить о судьбе парламента

Французские СМИ не исключают, что президент может объявить о роспуске Национального собрания. На это указывают его встречи со спикером Сената Жераром Ларше и председателем Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Статья 12 Конституции Франции предусматривает такие консультации перед роспуском нижней палаты. Однако другие источники Le Figaro уточнили, что «это дискуссии, направленные на поиск точек равновесия».
Ранее Life.ru писал, что во Франции растёт недовольство Эмманюэлем Макроном. По данным опросов, 73% французов считают, что президент довёл страну до кризиса. Более 60% выступают за роспуск нижней палаты парламента, а 76% винят Макрона в провале правительства Лекорню.
