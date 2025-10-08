Захарова пошутила о теневом флоте России перед обращением Макрона к нации

Напомним, Эмманюэль Макрон планирует обратиться к нации в момент, когда страна стоит на грани нового кризиса. Президент намерен сделать заявление в среду вечером, после 48-часового срока, который он дал ушедшему в отставку премьеру Себастьену Лекорню для консультаций с партиями. Французские СМИ предполагают, что президент может анонсировать роспуск Национального собрания. Перед этим Макрон заявил о встрече с руководством генштабов ЕС и НАТО для разработки действий после задержания танкера, предположительно относящегося к «теневому флоту» России.