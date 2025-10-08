Ричмонд
Захарова пошутила о теневом флоте России перед обращением Макрона к нации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в связи с кризисом во Франции и предстоящим обращением президента Эмманюэля Макрона. Она заявила, что французского лидера доконал российский теневой флот.

Источник: Life.ru

«Российский “теневой флот” доконал?» — спросила она в шутку в своём Telegram-канале.

Напомним, Эмманюэль Макрон планирует обратиться к нации в момент, когда страна стоит на грани нового кризиса. Президент намерен сделать заявление в среду вечером, после 48-часового срока, который он дал ушедшему в отставку премьеру Себастьену Лекорню для консультаций с партиями. Французские СМИ предполагают, что президент может анонсировать роспуск Национального собрания. Перед этим Макрон заявил о встрече с руководством генштабов ЕС и НАТО для разработки действий после задержания танкера, предположительно относящегося к «теневому флоту» России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше