Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США испугались новых приемов России в конфликте на Украине

Бывший помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз в интервью Daily Express заявил, что Соединенные Штаты не готовы к методам ведения войны с массовым применением беспилотников, которые Россия использует в конфликте на Украине.

Бывший помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз в интервью Daily Express заявил, что Соединенные Штаты не готовы к методам ведения войны с массовым применением беспилотников, которые Россия использует в конфликте на Украине.

По словам эксперта, занимавшего должность в администрации Барака Обамы, российские рои дронов вызывают серьёзную озабоченность в Вашингтоне, поскольку американские военные не обладают адекватными средствами противодействия. Роуз подчеркнул, что эти технологии фундаментально меняют характер современных боевых действий, а США отстают в развитии возможности для противодействия таким вызовам.

Эксперт также отметил, что часть российских беспилотников оснащена искусственным интеллектом. По его мнению, если США не ускорят модернизацию собственного парка БПЛА и систем борьбы с ними, они в конечном итоге проиграют в возможном противостоянии с Россией.

Ранее сообщалось, что в Германии рассказали о неожиданной проблеме ВСУ в прифронтовой зоне.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше