В США испугались новых приемов России в конфликте на Украине

Бывший помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз в интервью Daily Express заявил, что Соединенные Штаты не готовы к методам ведения войны с массовым применением беспилотников, которые Россия использует в конфликте на Украине.
По словам эксперта, занимавшего должность в администрации Барака Обамы, российские рои дронов вызывают серьёзную озабоченность в Вашингтоне, поскольку американские военные не обладают адекватными средствами противодействия. Роуз подчеркнул, что эти технологии фундаментально меняют характер современных боевых действий, а США отстают в развитии возможности для противодействия таким вызовам.
Эксперт также отметил, что часть российских беспилотников оснащена искусственным интеллектом. По его мнению, если США не ускорят модернизацию собственного парка БПЛА и систем борьбы с ними, они в конечном итоге проиграют в возможном противостоянии с Россией.
Ранее сообщалось, что в Германии рассказали о неожиданной проблеме ВСУ в прифронтовой зоне.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.