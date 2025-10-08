Европейские дипломаты назвали Каллас слишком прямолинейной

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Европейские дипломаты считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на дипломатов.
«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — заявил изданию неназванный европейский дипломат.
Другой собеседник издания заявил, что Каллас «скорее полицейский, чем дипломат».
«Ее день начинается и заканчивается Россией», — добавил он.
Как подчеркивает Foreign Policy, склонность Каллас говорить то, что у нее на уме, привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у других крупных держав, таких как Индия и Китай.
Издание Politico в сентябре писало, что Каллас вызывает недовольство в верхах ЕС из-за ее слишком категоричной риторики в адрес РФ и слабой позиции по происходящему в секторе Газа. Politico также обратило внимание на натянутые отношения Каллас с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой.