В Госдуме считают нужным принять после СВО новый закон о ветеранах

Действующий федеральный закон «О ветеранах» уже не соответствует современным требованиям.

Источник: Аргументы и факты

После завершения специальной военной операции в России следует принять новый комплексный закон о поддержке ветеранов, заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что действующий федеральный закон «О ветеранах», принятый еще в 1995 году и неоднократно изменявшийся, уже не соответствует современным требованиям. Последние поправки в документ были внесены летом 2025 года.

Нилов подчеркнул, что за прошедшие годы в закон внесено слишком много изменений, из-за чего он утратил целостность и стал трудным для применения. По его словам, документ морально устарел и нуждается в системной переработке, включая пересмотр структуры и содержания.

Парламентарий также отметил, что к созданию нового закона необходимо вернуться после окончания СВО, когда появятся условия для тщательной и взвешенной работы. Он добавил, что новый вариант документа должен быть сбалансированным и обсужденным со всеми заинтересованными сторонами — ветеранскими организациями, представителями силовых структур и региональными властями.

Ранее Госдума разработала и направила на рассмотрение в правительство законопроект, который вводит федеральную льготу на проезд для пенсионеров.