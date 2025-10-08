Ричмонд
Мелони сообщила о поданном на нее иске в МУС из-за геноцида в Газе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что против неё и других высокопоставленных представителей страны подан иск в Международный уголовный суд (МУС) по обвинению в соучастии в геноциде в секторе Газа.

В эфире телепрограммы на канале Rai1 она сообщила, что иск также касается министра обороны Гуидо Крозетто, министра иностранных дел Антонио Таяни и генерального директора оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани. Мелони назвала этот случай беспрецедентным в мировой истории.

Чинголани уже отвергал аналогичные обвинения в адрес своей компании.

Ранее сообщалось, что в Германии рассказали о неожиданной проблеме ВСУ в прифронтовой зоне.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

