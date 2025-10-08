Ранее Life.ru писал, что немецкие эксперты объяснили феномен Владимира Путина. Публицист Патрик Бааб отметил, что западные лидеры не способны выдержать три часа диалога с журналистами и экспертами, как это сделал Путин на «Валдае». Российский президент же говорил уверенно и свободно, демонстрируя «власть фактов и аргументов».