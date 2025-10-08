Более 40 мировых лидеров поздравили Путина с днём рождения

Лидер КНДР отметил успехи Путина в строительстве «могучей и процветающей России» и подчеркнул, что дружба Пхеньяна с Москвой будет вечной. Премьер Индии Моди поздравил Путина по телефону и обсудил подготовку к предстоящему визиту российского президента в Индию. Поздравления также направили президенты Турции, стран СНГ, а также лидеры Боливии, Кубы, Бахрейна и Никарагуа.