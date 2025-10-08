Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию во Франции, заметив, что президента Эмманюэля Макрона «доконал российский теневой флот». Поводом для шутки послужили сообщения СМИ о готовящемся вечернем обращении французского лидера 8 октября.
Захарова обратила внимание на повышенное внимание прессы к заявлению Макрона, которое ожидается на фоне внутреннего кризиса во Франции. Дипломат подчеркнула, что реакция западных СМИ выглядит излишне напряженной и сопровождается множеством догадок о причинах выступления.
В своем Telegram-канале представитель МИД России в шутливой форме предположила, что виной всему «российский теневой флот», тем самым намекнув на тенденцию приписывать России причастность к любым трудностям, с которыми сталкиваются западные страны.
Ранее публицист Анатолий Вассерман охарактеризовал ситуацию во Франции после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню, отметив, что уход Лекорню нельзя назвать неожиданностью.