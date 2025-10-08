На Мелони пожаловались в МУС за «соучастие в геноциде» в Газе

Мелони эти утверждения отвергла. По словам премьера, Италия не разрешала новые поставки оружия Израилю с 7 октября 2023 года, когда на страну напали боевики ХАМАС, а ЦАХАЛ в ответ начала наносить удары по сектору. «Мы входим в число европейских стран с самой жесткой позицией», — сказала она (цитата по La Repubblica). Обвинения в причастности к геноциду отверг и Чинголани, назвав их сфабрикованными.