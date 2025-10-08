Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейские дипломаты требуют от Каллас смягчить тон

Согласно публикации издания Foreign Policy, европейские дипломаты воспринимают главу дипломатии ЕС Каю Каллас как излишне прямолинейного политика и ожидают от неё более сдержанного и дипломатичного стиля работы.

Согласно публикации издания Foreign Policy, европейские дипломаты воспринимают главу дипломатии ЕС Каю Каллас как излишне прямолинейного политика и ожидают от неё более сдержанного и дипломатичного стиля работы.

Как отметил один из анонимных собеседников издания, Каллас ведёт себя «скорее как полицейский, чем как дипломат», добавив, что её работа полностью сфокусирована на России.

Публикация подчёркивает, что её склонность к прямым высказываниям уже привела к напряжённости в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала недовольство таких крупных держав, как Индия и Китай.

Ранее сообщалось, что Мелони сообщила о поданном на нее иске в МУС из-за геноцида в Газе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше