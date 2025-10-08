Российский сенатор Алексей Пушков дал оценку заявлению бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его мнению, Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале специальной военной операции, чтобы снять с себя ответственность за конфликт на Украине.
«Эти страны, мечтавшие о том, чтобы сорвать переговоры, сыграли немалую роль… О своей собственной ответственности за конфликт Меркель скромно умолчала», — сказал. Пушков.
По его словам, Германия в вопросах СВО действовала в пользу Киева, намеренно затягивая решение вопросов.
При этом накануне российский сенатор напомнил, что Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд позднее заявили об использовании переговоров в целях вооружения Украины и подготовки к конфликту.
Ранее обозреватель Евгений Умеренков объяснил, что Меркель признала вину Европы в срыве диалога с РФ, когда Эстония, Латвия, Литва и Польша заняли резко отрицательную позицию по новому формату диалога между ЕС и президентом РФ.