Мадуро поздравил Путина с днем рождения

Выступая на встрече с дипломатическим корпусом в Каракасе, Мадуро подчеркнул особые отношения дружбы и взаимного уважения между Венесуэлой и Россией. Он отметил, что народ его страны разделяет стремление России к миру и независимости, выражая солидарность с российским руководством.