Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с днем рождения, выразив поддержку российскому народу и пожелав стране дальнейших успехов в отстаивании мира и национального достоинства.
Выступая на встрече с дипломатическим корпусом в Каракасе, Мадуро подчеркнул особые отношения дружбы и взаимного уважения между Венесуэлой и Россией. Он отметил, что народ его страны разделяет стремление России к миру и независимости, выражая солидарность с российским руководством.
В своем обращении венесуэльский президент передал Путину «благословения народа Венесуэлы» и поблагодарил Россию за устойчивую позицию в защите международного равновесия и справедливости.
По словам Мадуро, российский лидер пользуется искренним уважением среди венесуэльцев, которые видят в нем союзника в борьбе за суверенитет и мир.
Ранее с днем рождения Владимира Путина поздравили десятки зарубежных лидеров, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын.