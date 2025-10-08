Ричмонд
FN: Трамп считает следующие 48 часов решающими для решения вопроса по Газе

В Египте проходят непрямые переговоры Израиля и ХАМАС по урегулирования конфликта в Газе.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп считает, что следующие 48 часов станут решающими для урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщил телеканал Fox News (FN).

Речь идёт о будущих итогах непрямых переговоров властей Израиля и палестинского движения ХАМАС. Диалог проходит на территории Египта.

«По сообщениям, президент Трамп заявил бывшему американскому заложнику (американцу и военнослужащему Израиля Идану Александру — прим. ред.) и его семье, что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», — отметила корреспондент Fox News в прямом эфире.

Подчёркивается, что глава Белого дома потребовал от своих представителей добиться заключения сделки между Израилем и ХАМАС. Соответствующую задачу он поставил перед Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Напомним, ранее Трамп предупредил, что движение ХАМАС может быть полностью уничтожено, если его представители откажутся передавать власть в секторе Газа.

